У неандертальцев снова нашли признаки ритуалов

Европейские исследователи обнаружила в испанской пещере много черепов животных, которые принесли туда более 40 000 лет назад неандертальцы, сообщает Рhys.org.

Пещера Куэва-дес-Кубьерта, расположенная в центре Испании, была впервые обнаружена в 1978 году. С тех пор археологи посещали и изучали эту многоуровневую пещеру, поскольку стало ясно, что группы неандертальцев использовали это место для проведения ритуалов. В пещере были найдены кости и инструменты, а также останки неандертальца. В новом исследовании ученые изучили третий уровень пещеры.

Там обнаружили несколько костей животных, разбросанных по полу, и большое количество черепов крупных травоядных. Исследователи обнаружили, что черепа были тщательно отделены и «обработаны» различными способами с использованием инструментов а, в некоторых случаях, — огня.

Выделяющейся особенностью было то, что черепа, в массе своей, принадлежали рогатым животным, в основном, бизонам или турам. Также нашли черепа пяти самцов оленей (с рогами) и двух носорогов. Открытие носорогов стало большой неожиданностью, и исследователи решили назвать одного из них Розендо в честь испанской рок-звезды.

Команда отмечает, что обнаружение такой коллекции черепов предполагает, что группы неандертальцев, принесших их в пещеру, имели в виду что-то помимо еды. Черепа были большими и тяжелыми и не могли дать достаточно пищи — эпозволяет предположить, что их присутствие в пещере служило какой-то другой цели. Исследователи предполагают, что они могли представлять собой охотничьи трофеи.