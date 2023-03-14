Астрономы открыли новые экзотические пульсары

Исследователи обнаружили девять миллисекундных пульсаров. Большинство из найденных объектов находятся в редких двойных системах, а некоторые и вовсе уникальны.

Ученые выбрали 79 неопознанных пульсароподобных источников гамма-излучения и наблюдали их на радиочастотах с помощью телескопа нового поколения MeerKAT. MeerKAT находится в Южной Африке и представляет собой массив из 64 параболических антенн, каждая диаметром 13,5 метров.

Пульсар — быстро вращающаяся нейтронная звезда с сильным магнитным полем, на Землю сигналы от нее доходят в виде периодических всплесков, импульсов.

Например, один из открытых пульсаров получил название PSR J1526−2744. Скорее всего, эта нейтронная звезда кружится вокруг общего центра масс с легким белым карликом. Один оборот они совершают чуть менее чем за пять часов. Это довольно много и поставило систему на второе место по длительности обращения. Оказалось также, что PSR J1526−2744 очень симметричен. Экватор этой нейтронной звезды не отклоняется от идеального круга больше, чем на толщину человеческого волоса.

Еще два пульсара, названные PSR J1036–4353 и PSR J1803–6707, являются частью «красноспинных» пульсарных систем. Эти пульсары кружатся в паре со звездами, масса которых составляет не менее четверти массы нашего Солнца.

Со временем нейтронные звезды уничтожат своих компаньонов. Так что такие системы назвали в честь австралийских красноспинных пауков, чьи самки поедают самцов после спаривания. Кроме того, от PSR J1803–6707 обнаружили рентгеновские лучи. Это излучение, вероятно, возникает из-за того, что мощный звездный ветер, исходящий от пульсара, врезается в материал, который испаряется со звезды-спутника.

С помощью нового телескопа астрономы надеются открыть еще много пульсаров, наблюдая за источниками излучения, которые раньше считались загадочными и неопознанными.