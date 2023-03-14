Галустян рассказал, как ему работалось с Бузовой в рамках проекта Звезды в Африке
2023-03-14 17:05
Юморист Михаил Галустян и исполнительница Ольга Бузова трудились ведущими проекта "Звезды в Африке". Комик рассказал о работе с коллегой.
Михаил Галустян признался, что Ольга Бузова стала для него особым испытанием на шоу "Звезды в Африке".
Единственное, что Галустяну нравится в Бузовой, так как это то, что поющая ведущая позволяет над собой подшучивать, чем юморист и занимался на протяжении всего проекта.
Комик заверил, что его юмор не был грубым.
Также Михаил рассказал, что сочувствовал участникам программы, которые голодали.
К счастью, сознания от недостатка питательных веществ никто не терял.
Опубликовано: Наталья Гончарова