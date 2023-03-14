Клава Кока сообщила, что подбирает квартиру мечты в Москве для своих мамы и папы

Певица Клава Кока вместе со своими родителями ищет "квартиру мечты". Артистка призналась, что давно хотела купить своему семейству жилплощадь в Москве.

Клава Кока заявила, что ищет для своих родителей "квартиру мечты" в российской столице.

Знаменитость не стала скрывать, что давно это хотела сделать.

Поисками жилой площади исполнительница занимается вместе с родственниками.

Отец певицы много лет работал в сфере недвижимости, по этой причине его обвести вокруг пальца при покупке квартиры невозможно.