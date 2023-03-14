Клава Кока сообщила, что подбирает квартиру мечты в Москве для своих мамы и папы
2023-03-14 17:21
Певица Клава Кока вместе со своими родителями ищет "квартиру мечты". Артистка призналась, что давно хотела купить своему семейству жилплощадь в Москве.
Клава Кока заявила, что ищет для своих родителей "квартиру мечты" в российской столице.
Знаменитость не стала скрывать, что давно это хотела сделать.
Поисками жилой площади исполнительница занимается вместе с родственниками.
Отец певицы много лет работал в сфере недвижимости, по этой причине его обвести вокруг пальца при покупке квартиры невозможно.
Опубликовано: Наталья Гончарова