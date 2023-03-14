Барановская рассказала, как успевает воспитывать троих детей

Ведущая Юлия Барановская не только успешная женщина, но и мать троих детей. Как у знаменитости получается совмещать карьеру и воспитание наследников?

Юлия Барановская не скрывает, что быть матерью, а тем более многодетной, да еще и без крепкого плеча рядом, - задача не из простых.

У ведущей трое детей и все они очень разные, к каждому нужен свой подход.

Барановская рассказала, что ее дочь Яна с самого детства демонстрировала свой непростой характер. Мать приняла это, осознав, что упрямство наследницы поможет той добиваться поставленных целей в будущем.

Старший сын Артем - натура творческая и уже занят в постановке Константина Хабенского "Маугли", а также является членом музыкального коллектива "Непоседы".

Младший Арсений - спортсмен. Он увлечен футболом.

Знаменитость отметила, что ее сыновья растут самостоятельными людьми.