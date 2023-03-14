Глава Красноярска рассказал, как чувствует себя Розенбаум, угодивший в больницу во время гастролей

Губернатор Красноярска Александр Усс рассказал о самочувствии Александра Розенбаума, который прибыл с концертом в город и угодил в больницу,.

Руководитель Красноярска Александр Усс рассказал, что позвонил в местную больницу и пообщался с Александром Розенбаумом.

Глава города пожелал исполнителю скорейшего выздоровления от имени всех жителей Красноярска.

Усс заверил, что певец полон сил и оптимизма, благодарит врачей за то, что спасли его, и всех, кто за него беспокоится.

О том, что звезда сцены накануне был экстренно доставлен в больницу, стало известно сегодня утром, 14 марта.