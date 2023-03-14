При разработке новой машины инженеры вдохновлялись слонами

Китайские разработчики представили робота Continuum, который может двигаться свободно и не ограничен фиксированными соединительными конструкциями.

Они вдохновлялись хоботами слонов. Робот, представленный в статье, опубликованной в Soft Robotics, имеет настраиваемый дизайн, который позволяет адаптировать его для различных задач, пишет TechXplore.

Хоботы слонов делятся на сегменты, соединенные псевдосуставами. Это позволяет животным эффективно взаимодействовать с самой разнообразной средой, например, гибко втискивать свой хобот в узкие трещины или доставать высокие ветки. Благодаря уникальному строению, слон может независимо регулировать жесткость различных сегментов хобота и по-разному его изгибать.

«Регулируя распределение жесткости, наш робот не только демонстрирует различные модели деформации, но и может перемещаться по трубопроводам с различной кривизной», — объяснил Хайджун Пэн, один из авторов статьи.

Робот, вдохновленный хоботом слона, состоит из 12 эластичных элементов, которые равномерно распределены по всей структуре. Жесткость каждого из них, которая будет требоваться в каждый момент времени, нужно программировать заранее в зависимости от задачи. Однако в устройстве есть искусственный интеллект, который затем сможет оптимизировать решение. На «хобот» можно установить самые разные датчики, приборы, захваты, манипуляторы.

«Долгая эволюция привела животных к проявлению удивительных способностей. Если бы мы внимательнее наблюдали за ними, то собрали бы огромный спектр дизайн-решений для будущих робототехнических систем», — сказал Шихан Ву, руководитель исследования.