Солнечная система образовалась из «плохо перемешанного теста»

О том, как формировалась Солнечная система, исследователям из Научного института Карнеги (США) рассказал анализ изотопов калия из различных метеоритов.

Некоторая часть материала, образующегося в недрах звезд, после гибели звезды выбрасывается в космос, где скапливается в виде облака газа и пыли. Более 4,5 миллиардов лет назад одно такое облако образовало наше Солнце. Из остатков сформировались планеты, спутники, астероиды и пр. Некоторые астероиды потом упали на Землю и стали называться метеоритами.

«Изучая вариации изотопов, сохранившихся в метеоритах, мы можем проследить исходные материалы, из которых образовались эти камни, и построить геохимическую хронологию эволюции нашей Солнечной системы», — добавил один из авторов статьи Да Ван.

Каждый элемент содержит одно количество протонов, но при этом может содержать разное число нейтронов. Разновидности элемента с разным числом нейтронов называются «изотопы». Распределение различных изотопов одного и того же элемента по Солнечной отражает состав облака, из которого родилось Солнце. В это так называемое солнечное молекулярное облако вносили вклад многие звезды, но их вклады были неравномерными.

В этом исследовании измерили соотношение трех изотопов калия в образцах из 32 различных метеоритов. Обнаружилось, что некоторые из самых примитивных метеоритов, которые образовались во внешней части Солнечной системы (углеродистыее хондриты), содержали больше изотопов калия. Эти изотопы были произведены огромными звездными взрывами, сверхновыми.

При этом другие метеориты — неуглеродистые хондриты, — содержат те же соотношения изотопов калия, что и на нашей родной планете, и в других частях внутренней Солнечной системы. Такие метеориты и падают на Землю гораздо чаще, скорее всего, именно они были основным источником калия нашей планеты.

«Это говорит нам о том, что, подобно плохо перемешанному тесту для торта, не было равномерного распределения материала между внешними и внутренними пределами Солнечной системы», — заключил Анат Шахар, еще один из авторов статьи.