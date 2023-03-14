На стене 1000-летнего рва в Иерусалиме обнаружили загадочный отпечаток ладони

Археологи сделали открытие во время спасательных работ перед реконструкцией уличной инфраструктуры города.

Ученые раскопали средневековый ров, который находился под нынешней улицей Султана Сулеймана. Как сообщили в Управлении по делам древностей Израиля, ров, скорее всего, был вырыт примерно в X веке для защиты городских стен. Высеченный в скале, он имеет ширину в 10 метров и глубину от 2 до 7 метров.

«Люди не знают, что эта оживленная улица построена прямо над огромным рвом», — говорит археолог Амит Реем.

Однако археологи по-прежнему не знают, зачем на стене рва кто-то в Средние века вырезал ладонь в натуральную величину: «Символизирует ли она что-то? Указывает ли на конкретный объект? Или это просто шутка? Время покажет».

Хотя рвы, подобные тем, что окружают замки в Европе, обычно наполнялись водой, в данном случае его оставили сухим в надежде, что его размер станет почти непреодолимым препятствием, замедляющим атакующего врага. Массивный ров помогал отражать атаки крестоносцев.

Реем добавил: «В эпоху рыцарских сражений, мечей, стрел и атакующей кавалерии укрепления Иерусалима были грозными и сложными. Армии, пытавшиеся захватить город в Средние века, должны были пересечь глубокий ров, за ним две толстые крепостные стены, а защитники города сверху лили на них огонь и серу».

Защитники также построили «секретные туннели» внутри укреплений, которые были обнаружены во время предыдущих раскопок. Через эти ходы воины из города «могли выйти в ров и внезапно атаковать врага, а затем вернуться обратно в город».