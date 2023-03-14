Описан «синдром утенка», возникающий у пользователей Интернета

Исследователи НИУ ВШЭ изучили особенности «синдрома утенка» — предпочтение пользователями старой версии интерфейса.

Взаимодействие с цифровой средой влияет на работу нашей психики и приводит к появлению новых психологических механизмов. Один из них — это «синдром утенка», предпочтение первой версии интерфейса всем последующим. После очередного обновления пользователи хотят, чтобы интерфейс не менялся, особенно если приложением или сайтом они пользуются регулярно.

Термин был заимствован из биологии: обычно первым увиденным объектом в жизни птенца является его мать. Чтобы выжить, он должен ее мгновенно запомнить и везде следовать за ней.

Среди когнитивных искажений «синдром утенка» похож на эффект знакомства с объектом, когда человек предпочитает знакомый объект незнакомому. Однако «синдром утенка» акцентирует внимание именно на процессе взаимодействия с интерфейсом. Если бы пользователь не взаимодействовал с приложением или сайтом, то не реагировал бы на изменения так остро.

Еще один пример когнитивного искажения — «отклонение в сторону статус-кво», когда человек хочет, чтобы объекты не менялись. Это искажение более других напоминает «синдром утенка», однако вновь не охватывает все стороны описываемого явления, прежде всего специфику цифровой среды.

«Результаты нашей работы могут помочь в разработке безболезненной интеграции обновлений в цифровые продукты. Например, не стоит менять весь интерфейс сразу (цвет, кнопки, шрифты), лучше делать это шаг за шагом. Тогда пользователь сможет привыкать к ним постепенно и не уйдет от сервиса», — говорит Надежда Глебко, стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов ВШЭ.