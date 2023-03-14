Дюжаррик: ООН изо всех сил старается предотвратить разрыв зерновой сделки
2023-03-14 21:39
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН пытается предотвратить прекращение зерновой сделки.
Он отметил, что для этого представители Организации объединенных наций постоянно находятся в контакте со всеми заинтересованными сторонами.
Дюжаррик напомнил, что заключенное ранее соглашение предусматривает продление сделки на 120 дней.
По его словам, сейчас генсек ООН вместе с командой пытаются добиться того, чтобы инициатива не прерывалась.
Стефан Дюжаррик напомнил, что срок сделки истекает 18 марта, и на данный момент ей грозит «фатальный провал».
Опубликовано: Светлана Репина