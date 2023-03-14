Дюжаррик: ООН изо всех сил старается предотвратить разрыв зерновой сделки

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН пытается предотвратить прекращение зерновой сделки.

Он отметил, что для этого представители Организации объединенных наций постоянно находятся в контакте со всеми заинтересованными сторонами.

Дюжаррик напомнил, что заключенное ранее соглашение предусматривает продление сделки на 120 дней.

По его словам, сейчас генсек ООН вместе с командой пытаются добиться того, чтобы инициатива не прерывалась.

Стефан Дюжаррик напомнил, что срок сделки истекает 18 марта, и на данный момент ей грозит «фатальный провал».