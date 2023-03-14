Установлено, что «ген долголетия» отматывает возраст сердца на десять лет назад

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) показали, что антивозрастной ген, обнаруженный в популяции долгожителей, возвращает состояние сердца на 10 лет назад.

Обладатели определенных разновидностей генов часто доживают до 100 лет и остаются в добром здравии. Эти люди также менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые считают, что ген помогает сохранить молодость сердца, защищая его от болезней, связанных со старением.

Команда ученых обнаружила, что однократное введение мутантного гена, препятствующего старению, останавливает ухудшение функции сердца у мышей среднего возраста. Еще более примечательно, что при введении пожилым мышам, чьи сердца демонстрируют те же изменения, что и у пожилых людей, ген как бы обращал вспять биологические часы сердца.

В пересчете на человеческий возраст — на 10 лет.

Пауло Мадедду, профессор экспериментальной сердечно-сосудистой медицины, один из авторов исследования, объясняет: «Курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни ускоряют старение сердца, в то время как правильное питание и физические упражнения задерживают его. Кроме того, удачные гены, унаследованные от родителей, могут помочь сохранить молодость и здоровье. Гены — это последовательности "букв", которые кодируют белки. Случайно некоторые из этих "букв" могут измениться, мутировать. Большинство этих мутаций незначительны, однако в некоторых случаях мутация может ухудшить или улучшить функцию гена, как в случае с "геном долголетия"».

Также исследование проводилось в течении трех лет на колониях клеток сердца человека. Ученые ввели «ген долголетия» в клетки сердца пожилых пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Моника Каттанео, первый автор работы: «Добавив "ген долголетия" в пробирку, мы наблюдали процесс омоложения сердца: клетки пожилых пациентов с сердечной недостаточностью возобновили нормальное функционирование, доказав свою эффективность в построении новых кровеносных сосудов».

Долгожители передают свои удачные гены потомкам. Исследование впервые демонстрирует, что ген, обнаруженный у долгожителей, может быть передан другим людям для защиты их сердец.