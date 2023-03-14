Геофизики: ядро Земли почти полностью остановило вращение

Ученые-геологи обнаружили, что твердое железное ядро Земли, которое обычно вращается внутри расплавленной внешней оболочки почти без трения, похоже, замедлилось до полной остановки.

«Мы показываем удивительные наблюдения, указывающие на то, что внутреннее ядро почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие и, возможно, нацелилось на очередной разворот. Цикл занимает несколько десятилетий», — говорят геофизики И Ян и Сяодун Сонг из Университета Пекина.

То, что внутреннее ядро Земли вращается относительно мантии над ним, было подтверждено в 1996 году. До этого идея о том, что внутреннее ядро Земли вращается отдельно от остальной части планеты, была недоказанной теорией, предсказанной моделью магнитного поля Земли.

Ученые доказали, что ядро вращается, исследовав показания сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, так называемых дуплетов, которые прошли сквозь Землю от южной Атлантики до Аляски с 1967 по 1995 год. Если бы внутреннее ядро не двигалось, ударные волны должны были бы быть одинаковыми. Но оказалось, что с 1960-х по 1990-е сейсмические волны становились на доли секунды быстрее.

В новом исследовании эти данные сравнили с более новыми у почти идентичных сейсмических волн. Выяснилось, что ядро замедлилось до полной остановки и даже могло изменить направление. Примерно с 2009 года пути, которые ранее демонстрировали значительные временные вариации, практически не изменились, когда сейсмические волны прошли через ядро и вышли с другой стороны.

Согласно расчетам, небольшого дисбаланса электромагнитных и гравитационных сил было бы достаточно, чтобы замедлить, а затем обратить вспять вращение внутреннего ядра, что и наблюдается. Исследователи отмечают, что изменение вращения ядра Земли происходит где-то раз в 70 лет. Это совпадает с другими периодическими изменениями, наблюдаемыми на поверхности: в продолжительности дня и магнитном поле. Закономерности в наблюдениях за климатом, глобальной средней температурой и повышением уровня моря также, кажется, странным образом совпадают с вращением ядра.