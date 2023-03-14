Ученые объяснили принцип действия биофизических препаратов

В конце 2022 года состоялась 5-я всероссийская конференция «Физика водных растворов», посвященная тонкостям строения водных систем и практическим применениям этих свойств.

Конференция проходила сразу в двух залах Президиума Российской академии наук. За три дня мероприятия свои доклады представили более 100 исследователей из 7 стран (в том числе Германии, Нидерландов, Италии, Индии и Японии).

Учеными было показано, что водные системы могут проявлять множество необычных свойств, влияющих на биологическую активность организма. Одна из секций конференции была посвящена диагностическим методам, основанным на процессах, протекающих в воде. Например, с помощью специальных инфракрасных камер, направленных на кожу человека, можно узнать о его заболеваниях или о стрессовом состоянии. Еще одной важной темой, широко освещаемой докладчиками, стали фармацевтические подходы к воздействию на биологические процессы и нормализацию работы организма.

Другие секции конференции были посвящены физическим объяснениям аномального поведения жидкостей. Тут обсуждались необычные фазы воды, ее взаимодействие с электромагнитным излучением, влияние разных квантовых состояний молекул воды на ее макроскопические свойства.

Один из участников конференции — профессор, заведующий кафедрой биофизики на физическом факультете МГУ им. Ломоносова Владислав Твердислов в интервью КП рассказал, что влияние различных физических факторов на водные системы — одно из важнейших направлений физики водных растворов.

Все дело в том, что данная область наиболее хорошо разработана и с недавних пор имеет вполне практические аспекты. Так, учеными были получены новые данные о механизмах действия некоторых лекарственных средств, ранее зарекомендовавших себя в клинике.

Например, по словам профессора Твердислова, действие препаратов высокоразбавленных антител оказалось обусловлено сложными биофизическими эффектами, возникающими при специальной обработке водных растворов различных веществ.