В Европарламенте назвали освобождение Саакашвили одним из условий вступления Грузии в ЕС

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс напомнил, что Грузии необходимо выполнить 12 требований для вступления в Евросоюз.

Он сказал, что существует и 13-я рекомендация – обратить особое внимание на состояние Михаила Саакашвили.

Евродепутат подчеркнул, что западное сообщество просит грузинские власти освободить Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение.

Ауштрявичюс отметил, что сразу несколько стран Запада выразили готовность принять бывшего президента Грузии и обеспечить ему необходимый уход.

Он призвал грузинские власти как можно скорее принять соответствующее решение, поскольку с Саакашвили может случиться что угодно.