В Китае запустили водородный поезд

Крупнейший в мире производитель рельсовых транспортных средств выпустил поезд с нулевым уровнем выбросов, работающий на водородных топливных элементах с суперконденсаторным буфером, сообщает New atlas.

Состав из четырех вагонов способен развивать скорость до 160 км/ч, что делает его самым быстрым водородным поездом на сегодняшний день. Это первый в Китае пассажирский поезд на водородном топливе, обеспечивающий дальность поездки в 600 км и не выбрасывающий ничего, кроме воды. В нем есть автопилот и связь 5G.

Пока что в этой области впереди Германия: там уже в эксплуатации находится 14 поездов, работающих на водороде. Китайская машина превосходит немецкие поезда по скорости, но немецкие предлагают гораздо больший запас хода — 1000 км.

В России запустить водородные поезда планируют в 2025 году, сообщают в РЖД. Хотя изначально предполагалось — в 2023. Планируется создать семь поездов и запустить их сначала на Сахалине. В 2021 году проект оценивался в 3 млрд рублей. Сегодня сокращение запасов лития угрожает резко поднять цены и подпортить переход на электрокары. Так что многие страны прорабатывают и водородные альтернативы.