Разработана «умная» трость для слепых

Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере с помощью искусственного интеллекта разработали специальную трость для слепых или слабовидящих людей.

«Умная» трость поможет слепым людям ориентироваться в мире — от покупки еды в продуктовом магазине до выбора уединенного места в переполненном кафе. Устройство с виду неотличимо от обычной трости, но оснащено камерой и технологией компьютерного зрения. Трость составляет карту и анализирует окружающий мир, после чего направляет владельца за счет вибрации ручки и голосовых указаний («пройдите немного вправо»).

Чтобы понять, помогает ли слепым умная трость, исследователи сделали в своей лаборатории «кафе» с несколькими стульями, посетителями и несколькими препятствиями. Эксперимент показал многообещающие результаты: испытуемые смогли найти нужный стул в 10 из 12 попытках разного уровня сложности.

Другой эксперимент проверял способность трости искать и «выбирать» продукты в проходах магазина, заполненных десятками похожих на вид и на ощупь товаров. В лаборатории снова создали искусственную среду, поставив продуктовую полку с несколькими видами хлопьев. Участники опыта использовали трость для «сканирования» полки. Девайс присваивал баллы объектам, выбирая самый нужный продукт, после чего озвучивал команды типа «сдвиньтесь немного влево».

Пройдет некоторое время, прежде чем трость, разработанная инженерами, поступит в продажу. К примеру, ученые хотят сделать систему более компактной, спроектировав ее так, чтобы она могла работать не от ноутбука, а от обычного смартфона, прикрепленного к трости, пишет TechXplore.