Новое исследование показывает интересную связь между верой в паранормальное и сном

Исследователи из Лондонского университета обнаружили, что плохое качество сна у людей связано с более сильной верой в призраков и демонов, жизнь после смерти, способность общаться с мертвыми и инопланетян, посещающих Землю, пишет ScienceAlert.

Ученые провели исследование с помощью онлайн-опроса 8 853 жителей Великобритании старше 18 лет. Участникам задавали разные вопросы, которые включали темы о мировоззрении, вере в паранормальное и о здоровье, в том числе, о качестве сна.

К сожалению, исследование выявило лишь корреляцию, но не доказало причинно-следственную связь и не ответило на вопрос, как связаны эти стороны жизни человека. Однако авторы предлагают версии.

Нередко среди проблем со сном люди, верящие в паранормальное, называли сонный паралич или синдром взрывающейся головы (когда при переходе от бодрствования ко сну человек слышит в голове резкий громкий звук — проблема связанная с сенсорной системой мозга). Подобные странные звуки и ощущения, если не знать об их природе, могут способствовать вере в мистику. Но может быть и обратная связь — страх паранормального способен вызвать тревогу и бессонницу.

Тем не менее, исследователи отмечают, что даже простая осведомленность об этой связи может облегчить эмоциональное состояние людей и помочь врачам в коррекции нарушений сна пациентов.