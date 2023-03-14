Российские ученые-ядерщики первыми в мире синтезировали самый легкий изотоп нобелия

Выдающегося результата добились в лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Изотоп с массой 249 был получен в ходе экспериментов по исследованию свойств радиоактивного распада ядер нобелия и резерфордия. Работы проводились на циклотроне У-400. Полученные результаты помогают ученым продвинуться в понимании свойств и пределов стабильности материи, сообщили в Минобрнауки.

«Работа важна для понимания, каким может быть минимальное и максимальное соотношение нейтронов и протонов в ядре, какое наименьшее количество нейтронов позволяет ядру оставаться стабильным. В одном из наших экспериментов мы дошли до ядра нобелия с массой 249 — это открытый нами самый легкий изотоп нобелия», — пояснил начальник сектора № 2 лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Свирихин.

Нобелий — химический элемент под номером 102 в Периодической системе Д. И. Менделеева. О его открытии в 1957 году заявили шведские ученые, они же предложили назвать элемент в честь Альфреда Нобеля. Но тогда данные об элементе не были подтверждены. В итоге нобелий впервые был получен в ходе экспериментов 1963–1967 годов на ускорителе ОИЯИ в Дубне. Этот элемент — один из самых тяжелых металлов. Он не существует в природе, его можно только синтезировать в лабораторных условиях.

Получить ядра нейтронодефицитного изотопа достаточно сложно: на высокоинтенсивных пучках циклотрона было зарегистрировано всего несколько десятков событий образования нобелия-249. В процессе исследования также были обнаружены новые варианты распада и изомерные состояния резерфордия-253.