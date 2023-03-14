Палеоботаники нашли современных родственников цветка в янтаре возрастом 38 млн лет
Обычно янтарные включения цветков имеют размер несколько миллиметров и лишь изредка превышают 10 мм.
Этот же цветок диаметром около трех сантиметров. Он расцвел 35-38 млн лет назад и оказался заключенным в смолу. Ученые обнаружили многочисленные пыльцевые зерна, сообщает Arkeonews. Научная статья с описанием вышла в Scientific Reports.
«Очень необычно найти такой большой цветок в янтаре, тычинки которого открыты, чтобы выпустить пыльцу», — говорит Ева-Мария Садовски, сотрудник Берлинского музея естественной истории, автор статьи.
Пыльцу осторожно соскоблили с помощью скальпеля, а затем исследовали зерна пыльцы под сканирующим электронным микроскопом. Особенности пыльцы помогли ученым определить родственников растения, которые сейчас произрастают далеко от Балтики. Его отнесли к роду Symplocos, включающему деревья и кустарники семейства сладколистных (Symplocaceae).
Около 34–38 миллионов лет назад на берегах нынешнего Балтийского моря росли многочисленные виды растений, современные родственники которых сейчас ограничены Восточной и Юго-Восточной Азией. Несколько десятков миллионов лет назад климат в Европе был теплее, а осадки выпадали чаще.
Вид цветка назвали Symplocos kowalewskii, потому что в XIX веке камень принадлежал аптекарю по фамилии Ковалевский.
«Эти новые сведения помогают нам глубже понять историю лесов Земли и понять их эволюцию», — говорит Ева-Мария Садовски.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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