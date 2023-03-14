Изучение микробиома буддийских монахов показало влияние медитации на кишечные бактерии

В первом в своем роде исследовании ученые посетили несколько отдаленных тибетских монастырей, чтобы изучить кишечный микробиом медитирующих по несколько часов в день монахов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что длительная практика глубокой медитации может положительно повлиять на состав кишечных бактерий, пишет New atlas. Научная статья вышла в журнале General Psychiatry.

В течение многих лет исследователи изучали влияние медитации на физическое и психическое здоровье. Простая ежедневная практика была связана с рядом положительных результатов, но было неясно, как именно медитация может привести к физиологическим улучшениям.

В исследовании участвовали 37 буддийских монахов из трех отдаленных монастырей Тибета (испытуемые сдавали для секвенирования фекалии). Каждый участник медитировал в среднем по два часа каждый день на протяжении последних 30 лет. Для чистоты эксперимента ученые собрали образцы микробиома у 19 людей, проживающих по соседству с храмами, исключив тех, кто принимал антибиотики или пробиотики, сопоставив их диету, возраст и здоровье с монахами.

«Мы обнаружили, что несколько видов бактерий значительно различались. Бактерии, обнаруженные у монахов, положительно влияют на физическое и психическое здоровье человека. Этот измененный состав кишечной микробиоты может снизить риск тревоги и депрессии и улучшить иммунитет», — пишут исследователи.

Хотя результаты очень увлекательны, исследователи указывают, что их нужно интерпретировать с осторожностью: прямая причинно-следственная связь изменений микробиома с медитацией не доказана, выборка невелика и нет подробностей, чем в целом отличается образ жизни монахов от контрольной группы.