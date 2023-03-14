В Индии обнаружено 92 ископаемых гнезда титанозавров
Ученые из Университета Дели открыли и описали более 250 окаменелых яиц динозавров. Научная статья вышла в PLOS ONE, о ней сообщает EurekAlert.
Формация Ламета, расположенная в центральной Индии, широко известна окаменелостями яиц динозавров позднего мелового периода. Во время недавних исследований в этом районе обнаружены 92 гнезда, содержащих в общей сложности 256 ископаемых яиц титанозавров. Это были одни из самых крупных динозавров, когда-либо живших на Земле.
Авторы публикации идентифицировали шесть различных типов яиц, что свидетельствует о более высоком разнообразии титанозавров, чем показывают скелетные остатки из данного региона. Эти динозавры закапывали свои яйца в неглубокие ямы, как современные крокодилы.
Некоторые патологии, обнаруженные в яйцах, указывают на то, что титанозавры имели репродуктивную физиологию, аналогичную той, что есть у птиц. Наличие множества гнезд в одном и том же районе предполагает, что эти динозавры вели колониальное гнездование, как и многие современные птицы. Но близкое расстояние между гнездами оставляло мало места для взрослых динозавров, подтверждая идею о том, что взрослые оставляли вылупившихся детенышей (новорожденных) на произвол судьбы.
Титанозавры жили незадолго до гибели всех динозавров. Узнать такие подробности — редкая удача для ученых: определить репродуктивные привычки вымерших рептилий очень сложно.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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