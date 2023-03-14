Исследование рассказало, меняли ли неандертальцы стратегии охоты из-за изменений климата

Ученые из Университета Тулузы-Жан Жорес (Франция) исследовали охотничьи стратегии неандертальцев, живших в районе грота Комб-Греналь (департамент Дордонь).

Это место было заселено на протяжении многих тысячелетий на протяжении всего среднего палеолита примерно с 150 000 до 45 000 лет назад.

За это время регион испытал многочисленные колебания климата и условий окружающей среды. Авторы работы исследовали останки около 400 добытых неандертальцами в разное время животных, включая бизонов, туров, благородных и северных оленей. Износ зубов показал, что ела эта добыча в последние дни жизни. Было обнаружено, что животные питались преимущественно растениями, произрастающими в открытой, похожей на тундру местности.

Закономерность сохранялась на протяжении многих тысячелетий. Это позволяет предположить, что неандертальцы охотились на открытых пространствах и не переходили на тактику лесной охоты, как бы ни менялся климат. Научная статья вышла в PLOS ONE, об исследовании рассказывает Рhys.org.