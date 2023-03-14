Палеонтологи выяснили, что трилобиты дрались за самку с помощью «трезубцев»

Исследователи из Университета Блумсбурга в Пенсильвании и Музея естественной истории пришли к выводу, что странное приспособление на голове трилобитов нужно было не для того, чтобы добывать пищу или отбиваться от хищников, а чтобы бороться за самку.

Причем драка шла не «до смерти» — вывести из строя соперника можно было, всего лишь перевернув, рассказывают в музее.

Трилобит Walliserops — морское членистоногое, обитавшее на дне океана более 400 млн лет назад. У многих трилобитов для защиты выросли всевозможные шипы и выпуклости, но у этого рода отличительной чертой была плоская трехзубая вилка, выступающая спереди.

«Эволюция сексуально мотивированного соперничества у животных на сотни миллионов лет старше, чем мы думали», — говорит палеонтолог Ричард Форти из Музея естественной истории.

Новая гипотеза основана на хорошо сохранившейся окаменелости Walliserops trifurcatus. У этого животного было уродство — четыре зубца на «роге», а не три, как обычно. Если бы трезубец был нужен для добывания еды или защиты от хищников, трилобит не дожил бы до такого зрелого возраста. Авторы статьи обнаружили наиболее близкий современный пример орудия для подобных поединков у жуков-носорогов: они также используют «рога» на голове, чтобы бороться с соперниками.

Правда, пока неясно, был ли у этих трилобитов половой диморфизм, то есть насколько внешне различались самцы и самки. До сих пор не было окончательно идентифицировано ни одной самки валлисеропса.