Чумная бактерия не могла долго жить на крысах в европейском климате — доказывают ученые

Черная смерть опустошила Европу между 1347 и 1353 годами, убив миллионы людей. Вспышки чумы в Европе продолжались до XIX века.

Одним из наиболее часто упоминаемых фактов о чуме в Европе было то, что ее распространяли крысы. Действительно, в некоторых частях мира бактерия, вызывающая чуму, Yersinia pestis, длительное время живет на диких грызунах в их блохах. Это называется «животным резервуаром».

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что климат в Европе сделал бы невозможным выживание чумы в постоянных, долгосрочных резервуарах на животных. Об этом пишут сами авторы статьи в Conversation. Почему же тогда чума так долго сохранялась в Европе?

Исследование предлагает две возможности. Во-первых, чума повторно заносилась из азиатских резервуаров. Во-вторых, в Европе могли быть краткосрочные временные резервуары. Скорее всего, эти два сценария существовали одновременно.

Например, высокие концентрации меди, железа, магния в почве, а также высокий рН почвы, более низкие температуры, большие высоты и небольшое количество осадков благоприятствуют выживанию бактерии в крысах.

Получается, что вероятность существования многовековых резервуаров чумы в диких грызунах с 1348 года до начала XIX века еще меньше, чем сегодня. Тогда как в некоторых регионах Китая и западной части США обнаруживаются все вышеперечисленные условия для устойчивых резервуаров Yersinia pestis в диких грызунах.

При этом чума распространялась гораздо быстрее, чем перемещаются по континенту крысы. Плодовитость крысиных блох увеличивается при температурах от 10°C до 25°C — но эпидемии часто происходили зимой. Исследователи пришли к выводу, что при завозе патогена из Азии в европейских крысах образовывался недолгий резервуар болезни.

Потом чума быстро перескакивала на людей, переставала жить на крысах, а болезнь дальше успешно и с поразительной скоростью распространялась от человека к человеку. То же самое происходило после следующего завоза.