Исследование: ехидны пускают пузыри из соплей, чтобы охладиться

Ученые из Университета Кертина (Австралия) доказали, что ехидны (Tachyglossus aculeatus) используют резкие выдохи, чтобы снизить температуру своего тела, сообщает ScienceAlert.

«Ехидны выпускают слизистые пузыри из своего носа. Затем те лопаются на кончике носа и увлажняют его. Когда влага испаряется, она охлаждает кровь, а это означает, что кончик носа работает как испарительное окно», — объясняет экофизиолог Кристин Купер.

Подобный способ охлаждения авторы статьи признали уникальным. Так ехиднам удается выживать в жарком австралийском климате, хотя эти животные обладают относительно низкой термостойкостью и не должны существовать при температурах выше 35°C. При этом в некоторых частях Западной Австралии температура почвы может подниматься до 47°C, а температура тела всех изученных ехидн постоянно оставалась ниже 30°C.

Тепловая карта показывает, что ехидны выделяют тепло из областей без шипов, таких как живот и ноги. Чтобы отдать тепло, животному просто нужно «открыть» свои нижние части или прижать их к прохладной земле. Кончик клюва работает иначе. Прямо под его поверхностью находится пазуха, заполненная кровеносными сосудами, так что ехидна выделяет избыточное тепло тела, еще и испаряя влагу на носу.