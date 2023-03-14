Искусственный интеллект станет соперником человеку

Исследователи из Вашингтонского института провели опрос среди специалистов в этой сфере и 36% респондентов уверены, что развитие ИИ может привести к катастрофическим последствиям.

73% ученых считают, что технологии искусственного интеллекта станут катализатором мировой промышленной революции. Вроде как это хорошо. Но есть проблема. Получается, людям придется биться с машинами за зарплату?

Преимущество тут полностью на стороне роботов, которые не едят, не пьют, не спят.

Уже сейчас в наукограде Сколково можно вызвать себе такси с автопилотом. Пока эта услуга работает в тестовом режиме. Беспилотные технологии для легковых автомобилей, а также для грузовиков и автобусов есть у многих российских и зарубежных компаний. В ближайшие 10-20 лет весь коммерческий автотранспорт должен стать беспилотным.

Нейросети уже настолько осмелели, что пробуют себя в творческих профессиях. Музыкант Найджел Стэмфорд доверил промышленным роботам сыграть на инструментах. И это привело к большому успеху! Записанный вместе с машинами клип «Автоматика» стал самой популярной работой музыканта.

В 2022 году состоялась первая в мире выставка картин, созданных искусственным интеллектом.

Нейросеть показала, как выглядят бляха-муха, ёшкин кот и ядрёна вошь

Электронный Басё: искусственный интеллект научили писать хокку

Короче говоря, роботы уже готовы заменить нас во многих сферах. Дополнительные проблемы создает и глобализация. Роботы, созданные в одной стране, будут замещать рабочие места и в других. По прогнозам некоторых ученых, без работы одновременно останутся 800 миллионов человек.

Дополнять друг друга

Однако на самом деле то, что просто для человека, может быть очень трудно для искусственного интеллекта. И наоборот: вычисления, которые кажутся человеку невообразимо сложными, компьютер может проделать за долю секунды.

Например, люди с раннего детства учатся одновременно ходить, производить сложные манипуляции с предметами, понимать язык и говорить на нем. Чтобы обучить всему этому машину, необходимо прописать всевозможные механизмы и алгоритмы, учесть миллионы факторов и условий.

Алгоритмы хорошо анализируют большие наборы данных. А вот в нестандартных ситуациях, то есть когда данных недостаточно, робот не сможет принять правильное решение. Самостоятельно робот пока не способен выдумать что-то или «открыть» с нуля. Но он может улучшить работу исследователя, проанализировав за него базу данных.

Человек нужен, чтобы следить за ходом действий, делать выводы, корректировать алгоритмы. Поэтому любой робот даст работу команде из разработчиков, тестировщиков, сервисных техников и консультантов.

Что дальше?

Рынок труда ждут перемены

Увеличится спрос на навыки, которыми владеет только человек: творчество, познание, эмоции, общение. Так, человеческое общение состоит из множества нюансов, которые до сих пор мало изучены и уж точно некаталогизированы. А значит, их пока нельзя прописать в коде робота. Поэтому искусственный интеллект едва ли сможет работать, например, психологом или учителем.

Компаниям программируемые работники тоже будут полезны: при повышении эффективности увеличится прибыль, а значит, компания сможет развиваться. Рабочие места возникнут, а не сократятся. Так что перспектива у роботизации скорее радужная, чем мрачная.