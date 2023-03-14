Ученые рассказали, могут ли дельфины составить конкуренцию человеку

Умные, добрые, не под стать «рожденному женщиной». Одни из самых интеллектуальных существ живут в воде. Кстати, и китообразные тоже.

Для морских обитателей нет практически никаких ограничений по массе тела, а значит, может расти и мозг. Но есть одно но. Вернее, нет двух — рук. А на нет и трудовой инструментальной деятельности нет. И несмотря на то, что «трудовую концепцию» не анафематствует сегодня только ленивый, отменить ее не удалось еще никому.

Дельфинихи учат дельфинят искать пищу, предварительно надев на нос морскую губку (орудийная деятельность), имеют свой богатый язык и вроде как могут узнавать себя в зеркале (самосознание).

У них большой мозг (почти как у человека), но размер не всегда имеет значение. Они социальны, и у них нет принципа «рожай, Машка, пока не тяжко». В смысле, мало детенышей. Это позволяет развивать мозги (идея о том, что «лишнее» потомство мешает развитию как людей, так и животных, — совершенно справедлива, это подтвердит любой антрополог).

Да и в воспитание дельфины вкладываются по полной. Дельфинье детство — долгое. Это позволяет выращивать умное потомство. Но несмотря на все разговоры о дельфиньей цивилизации, скучные ученые непреклонны: рыба есть — ума не надо. У дельфинов нет стимула к развитию интеллекта — чтобы догнать рыбу, большой мозг не обязателен.