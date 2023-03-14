Астрономы увидели, что новорожденные протозвезды вытолкнули сестру «из гнезда»

Астрономы изучили на всех длинах волн звездную систему HH 24. Здесь идет процесс рождения сразу нескольких звезд.

Сложное гравитационное взаимодействие таких «младенцев» нередко приводит к тому, что одну из протозвезд выталкивают, пишет Universe Today. Научная статья пока вышла в препринте.

Ядро комплекса HH 24 представляет собой плотное облако газа и пыли, в котором находится не менее семи протозвезд. Они маленькие, горячие и плотные, но еще не достигли стадии, когда начинается ядерный синтез и они становятся настоящими звездами. Тем не менее, в некоторых этот процесс пойдет уже совсем скоро.

Однако эта новая система из семи звезд нестабильна. Астрономы разглядели недавно выброшенную протозвезду. Она невероятно маленькая — настолько, что ее можно считать коричневым карликом. В настоящее время она удаляется от ядра протозвездной системы со скоростью около 25 км/с, что означает, что протозвезда осиротела около 5800 лет назад. В следующие несколько тысяч лет та же судьба, скорее всего, ждет некоторых ее сестер.

Движение газа и пыли вокруг протозвезд может образовывать невероятно сильные электрические и магнитные поля. Затем эти поля направляют часть газа вокруг звезды, образуя джеты. Аналогичный процесс происходит вокруг сверхмассивных черных дыр, но в гораздо большем масштабе. В HH 24 астрономы наблюдали пять тонких узких струй, исходящих из центрального ядра. Эти струи обернуты силовыми линиями магнитного поля, которые придают им форму. Джеты простираются как минимум на пять световых лет от ядра.

Также были замечены небольшие протопланетные диски вокруг пяти звезд. В некоторых дисках есть промежутки, что свидетельствует о наличии молодых формирующихся планет. Если эти звезды переживут риск вылететь в открытый космос в течение следующих нескольких тысяч лет, зародыши планет могут остаться со своими родительскими звездами и сформировать новые солнечные системы.