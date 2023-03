Целый цикл исследований рассказывает, чем обернулся для человека переход к земледелию

Наш современный мир начался с появлением сельского хозяйства, уверен Кларк Спенсер Ларсен, профессор антропологии в Университете штата Огайо (США).

17 января вышел спецвыпуск научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, посвященный переходу людей от охоты и собирательства к земледелию.

«Переход от собирательства к земледелию изменил все. Хотя изменения, вызванные сельским хозяйством, принесли нам много пользы, они также привели к росту конфликтов и насилия, повышению уровня инфекционных заболеваний, снижению физической активности, более ограниченному питанию и усилению конкуренции. Мы не попали туда, где мы сейчас, случайно.

Проблемы, которые мы имеем сегодня, — результат изменений, которые произошли, когда началось сельское хозяйство», — сказал Ларсен.

Переход от собирательства к земледелию привел к тому, что люди, которые до этого перемещались на большие расстояния, создали поселения и стали вести гораздо более оседлый образ жизни. Выращивание продовольствия позволило населению мира вырасти примерно с 10 миллионов человек в эпоху позднего плейстоцена до более чем 8 миллиардов человек сегодня.

Но это дорого обошлось. Разнообразная диета собирателей была заменена гораздо более ограниченным меню из одомашненных растений и животных. По словам Ларсена, сейчас большая часть населения мира питается тремя продуктами — рисом, пшеницей и кукурузой.

Еще одним важным изменением в рационе человека стало добавление молочных продуктов. Исследователи изучили зубной камень, найденный в останках, чтобы показать, что самые ранние свидетельства употребления молока в Северной Европе датируются временем примерно 5000 лет назад.

«Люди генетически адаптировались, чтобы иметь возможность потреблять сыр и молоко, и это произошло совсем недавно в эволюции человека», — говорит ученый.

Когда люди начали создавать сельскохозяйственные сообщества, происходили и социальные изменения. Анализируя изотопы стронция и кислорода из зубной эмали ранних земледельческих общин, существовавших более 7000 лет назад, ученые определили, откуда были их жители. Результаты показали, что Чатал-Хююк в современной Турции был единственным из нескольких исследованных сообществ, где жили неместные люди.

«Это заложило основу для общественной организации в более поздних обществах Западной Азии», — сказал Ларсен.

Эти ранние общины также столкнулись с проблемой плотного проживания многих людей близко друг к другу. Исследователи, изучающие человеческие останки в первых земледельческих общинах Западной и Центральной Европы, обнаружили, что около 10% людей умерли от травм — появлялись войны.

Хотя сегодняшний кризис, связанный с изменением климата, уникален в истории человечества, в прошлом обществам тоже приходилось сталкиваться климатическими бедствиями, хоть и более краткосрочными.

Особенно с продолжительными засухами. Исследователи отметили, что экономическое неравенство, расизм и другие виды дискриминации появились как ответ общества на необходимость справиться с этими чрезвычайными климатическими ситуациями. По словам Ларсена, общины с более высоким уровнем неравенства чаще порождали насилие во время климатических бедствий.

«Самое удивительное во всех этих изменениях — то, как быстро они случились. Если сравнить с общим временем человеческой эволюции в 6 млн лет, переход от собирательства к земледелию 12 тысяч лет назад и все то влияние, которое он оказал на нас, — это произошло в мгновение ока. Мы удивительно устойчивые существа, как показали последние 12 000 лет. Это дает мне надежду на будущее. Мы будем продолжать адаптироваться, находить способы решать проблемы и находить способы добиться успеха», — сказал Ларсен.