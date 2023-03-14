Впервые опубликован снимок, запечатлевший странные последствия столкновения звезд
Необычная туманность Pa 30, вероятно, возникла в результате слияния умирающих звезд, наблюдавшегося в 1181 году.
Pa 30 — это плотная область освещенного газа, пыли и другого вещества. Она, по-видимому, практически не содержит водорода и гелия, но вместо этого богата серой и аргоном.
Необычная структура (в виде фейерверка) и характеристики туманности выглядят как последствие столкновения между белыми карликами. Белые карлики — это слабые, чрезвычайно плотные звезды размером с Землю, но массой с Солнце. Самое примечательное здесь то, что одна звезда не была уничтожена столкновением.
«Я и мои коллеги никогда не видели ни одного объекта в Млечном Пути, который бы выглядел так, но что-то подобное было замечено в других галактиках и предсказано теоретическими моделями», — сказал автор изображения Роберт Фезен, профессор физики и астрономии из Дартмутского колледжа (США).
Pa 30 расширяется со скоростью около 3,8 млн км/ч. Это помогло посчитать, что взрывное столкновение произошло примерно в 1181 году. Данные совпадают с сообщениями китайских и японских астрономов об очень яркой звезде, которая внезапно появилась в созвездии Кассиопеи и была видна около шести месяцев, медленно угасая.
Исследование Фесена и его соавторов основано на работе, опубликованной в 2019 году российскими исследователями, которые обнаружили чрезвычайно необычную звезду почти в мертвой точке Ра 30.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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