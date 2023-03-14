Пригожин назвал наемников ВСУ из Прибалтики «трусами» и «военными туристами»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о наемниках из Прибалтийских стран, которые воюют на стороне ВСУ.

По его словам, все они являются трусами и военными туристами, не отличаются высокой моралью и нередко бросают своих товарищей.

Пригожин уточнил, что литовцы, латыши и эстонцы в большинстве случаев занимают хозяйственные должности в украинской армии. По этой причине он и считает их военными туристами.

Ранее основатель «Вагнера» рассказал, что бойцы частной военной компании уже находятся совсем недалеко от городской администрации Артемовска (Бахмута). По его словам, в городе сейчас не менее 12-20 тыс. солдат ВСУ.

Он признал, что ожесточенные бои за город продолжаются, а ВСУ в ближайшее время планируют начать контрнаступление. Для этого в окрестностях населенного пункта сосредоточено порядка 50 тыс. украинских военных.

Говоря о потерях Вооруженных сил Украины, Пригожин отметил, что за месяц в районе Артемовска погибает около 10-11 тыс. украинских солдат. Говорить о потерях ВСУ в плане военной техники основатель «Вагнера» отказался, отметив, что это секретные данные. Он также опроверг информацию о том, что в шахтах Артемовска было найдено огромное количество оружия.