Европейцы развили мощную устойчивость к вирусам лишь в бронзовом веке

Генетики из Института Пастера (Франция) проанализировали геномы более 2800 человек, живших в Европе последние десять тысячелетий — в эпохи неолита, бронзы, железного века, Средневековья и современности. Результаты опубликованы в журнале Cell Genomics.

Реконструировав эволюцию сотен тысяч генетических мутаций, ученые определили те, что массово закреплялись у европейцев в определенные исторические периоды. Чаще всего это мутации, связанные с врожденным иммунитетом: они оказались сосредоточены в 89 «профильных» генах. Причем в первую очередь — в тех, что отвечают за противовирусную активность.

Удивительно, но максимально сильно естественный отбор в этом направлении начал действовать относительно недавно — с начала бронзового века, около 4500 лет назад. Ученые объясняют это ускорение ростом численности и плотности населения. А кроме того, в бронзовом веке была приручена лошадь — люди стали передвигаться на большие расстояния, активно перенося заболевания. При этом мутации, частота которых значительно упала, были связаны с увеличенным риском заболевания.

Однако у такой мощной адаптации, которая когда-то помогала людям выживать, есть и оборотная сторона. Она портит жизнь современным людям, оказавшимся в «тепличных» по сравнению с бронзовым веком условиях. Эти варианты генов сегодня повышают риск аутоиммунных или воспалительных заболеваний.

Французские генетики в рамках этого исследования изучили несколько тысяч мутаций, которые повышают восприимчивость к аутоиммунным воспалениям: ревматоидному артриту, системной красной волчанке или заболеваниям кишечника. Мутации, связанные с повышенным риском внутренних воспалительных заболеваний, стали более частыми за последние 10 000 лет. То есть мощная иммунная система, будто не находя объектов для борьбы, поступающих извне, скорее склонна нападать на собственный организм.