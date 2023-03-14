Дофамин помогает справиться с посттравматическим расстройством

Нейробиологам ЮУрГУ удалось установить, что восполнение дефицита дофамина способствует формированию устойчивости к ПТСР.

Результаты исследований опубликованы в нескольких статьях высокорейтингового журнала International Journal of Molecular Sciences.

ПТСР — тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. Это может привести как к психическим, так и к соматическим заболеваниям, особенно это плохо для сердечно-сосудистой системы. Расстройство развивается не у всех — только у 20-30% людей, подвергшихся травмирующим событиям. Особенности реакции на сильный стресс зависят от индивидуальной устойчивости, что определяется прежде всего активностью генов.

Обычно подходы к лечению заболевания направлены на стабилизацию уровня серотонина. Однако экспериментальные данные российских ученых показали, что развитие ПТСР идет иначе: необходимо пристально изучать обмен другого нейротрансмиттера — дофамина. Именно дефицит дофамина в организме человека приводит к грубому нарушению микроциркуляции в ключевых структурах головного мозга и делает возможным восприимчивость к ПТСР.

Лабораторных крыс помещали в травмирующие условия — животные ощущали постоянную близость хищника. Затем изучали тех, у кого развились признаки стрессового расстройства. Выяснилось, что у таких крыс гены нейропластичности неактивны, а значит синтеза белка, способствующего развитию устойчивости к стрессу, не происходит.

На данный момент определена группа веществ и лекарств, которые являются кандидатами в фармпрепараты для лечения ПТСР. В университете формируется исследовательская группа по их изучению. Надежность препаратов будет экпериментально исследована. Результаты дадут новые возможности для лечения ПТСР и других патологий.