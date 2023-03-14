РИА Новости: украинские власти напрасно рассчитывают на спасительный звонок из Китая

РИА Новости пишет, что в Киеве рассчитывают на переговоры с Си Цзиньпином по телефону как на своеобразное спасение.

Китайский лидер намерен посетить Москву уже на следующей неделе. Там состоятся его переговоры с Владимиром Путиным. А после этого Си Цзиньпин планирует поговорить по телефону с Владимиром Зеленским.

Автор материала Петр Акопов уточняет, что для Китая Украина не имеет большого значения, в отличие от России, которую в Пекине воспринимают как одного из важнейших стратегических партнеров.

Существует мнение, что Си Цзиньпин пытается примерить на себя роль миротворца, а заодно наладить отношения с Западом. Именно на это и рассчитывают украинские власти, понимая, что Китай имеет определенное влияние на Россию.

Тем не менее, Пекин в этой ситуации, как и в любой другой, действует исключительно в собственных интересах. В данном случае это попытка закрепить свой растущий вес на международной арене.

Из этого Акопов делает вывод, что телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского ничего не поменяет в тактике и стратегии Китая в отношении украинского конфликта. Для Пекина украинский конфликт остается делом России, в которое он не намерен вмешиваться.