Politico: в Германии хотят сократить численность парламента на 106 человек
2023-03-15 02:01
Издание Politico сообщает, что численность депутатов в немецком бундестаге планируется сократить на 106 человек.
На рассмотрение уже внесен проект закона, согласно которому в парламенте должно остаться 630 депутатов вместо нынешних 736.
По словам Тилля Штеффена, представителя Партии зеленых, это позволит сохранить дееспособность парламента и предотвратить его чрезмерный рост.
Законопроект предполагает изменение избирательной системы. Если документ будет принят, некоторые депутаты не получат мандат даже после победы на голосовании в своем округе.
Это произойдет, если партия депутата не наберет достаточное количество голосов во время голосования по партийным спискам.
Опубликовано: Светлана Репина