Politico: в Германии хотят сократить численность парламента на 106 человек

Издание Politico сообщает, что численность депутатов в немецком бундестаге планируется сократить на 106 человек.

На рассмотрение уже внесен проект закона, согласно которому в парламенте должно остаться 630 депутатов вместо нынешних 736.

По словам Тилля Штеффена, представителя Партии зеленых, это позволит сохранить дееспособность парламента и предотвратить его чрезмерный рост.

Законопроект предполагает изменение избирательной системы. Если документ будет принят, некоторые депутаты не получат мандат даже после победы на голосовании в своем округе.

Это произойдет, если партия депутата не наберет достаточное количество голосов во время голосования по партийным спискам.