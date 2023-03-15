Госдума РФ выступила против установки чипов в автомобильные номера
2023-03-15 02:37
Госдума России не поддержала предложение члена Совфеда Андрея Кутепова об установке чипов в автомобильные номера.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова, эта идея не нова.
Он отметил, что такое предложение обсуждалось уже неоднократно, и ни разу не было поддержано законодателями.
Ранее Андрей Кутепов внес предложение об установке в автомобильные номера радиочастотных меток.
По его мнению, это помогло бы предотвратить несоблюдение весогабаритного контроля на автодорогах.
RFID-метки обеспечили бы автоматическое считывание данные о машине и не дали бы скрыть регистрационные номера транспорта.
Опубликовано: Светлана Репина