Госдума РФ выступила против установки чипов в автомобильные номера

Госдума России не поддержала предложение члена Совфеда Андрея Кутепова об установке чипов в автомобильные номера.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова, эта идея не нова.

Он отметил, что такое предложение обсуждалось уже неоднократно, и ни разу не было поддержано законодателями.

Ранее Андрей Кутепов внес предложение об установке в автомобильные номера радиочастотных меток.

По его мнению, это помогло бы предотвратить несоблюдение весогабаритного контроля на автодорогах.

RFID-метки обеспечили бы автоматическое считывание данные о машине и не дали бы скрыть регистрационные номера транспорта.