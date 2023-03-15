Лкашенко поздравил с днем конституции: «служит надежной гарантией защиты национальных интересов»

Белорусский президент поздравил граждан с Днем Конституции. Об этом сотрудников БЕЛТА проинформировала пресс-служба Лукашенко.

Президент обратился к белорусам, чтобы поздравить с Днем Конституции.

Поздравляю всех граждан Беларуси с Днем Конституции! Пусть наша родная страна всегда будет мирной, благополучной и процветающей!

Он подчеркнул, что "Основной Закон страны отражает многовековое стремление белорусов самим определять свой путь развития, жить в независимом государстве, своим трудом обеспечивать благополучие общества".

Далее Александр Лукашенко отметил, что измененная в трудное для страны время Конституция осталась верна принципам миролюбия, социальной справедливости, уважения к достижениям прошлого.

Белорусский лидер назвал документ "надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности".