36-летняя Линдси Лохан впервые станет мамой

Известная актриса Линдси Лохан беременна от своего мужа-финансиста. Это будет первый ребенок актрисы и ее возлюбленного.

Больше года назад голливудская актриса Линдси Лохан связала себя узами брака с финансистом.

Пара давно работала над тем, чтобы зачать ребенка. Наконец у возлюбленных это получилось.

Лохан беременна и с нетерпением ждет появления своего первенца на свет. Актрисе уже 36 лет.

Знаменитость старается "не пускать никого" в свою личную жизнь, редко выходя со своим возлюбленным в свет, придерживаясь таким образом принципа "счастье любит тишину".