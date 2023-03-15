36-летняя Линдси Лохан впервые станет мамой
2023-03-15 08:13
Известная актриса Линдси Лохан беременна от своего мужа-финансиста. Это будет первый ребенок актрисы и ее возлюбленного.
Больше года назад голливудская актриса Линдси Лохан связала себя узами брака с финансистом.
Пара давно работала над тем, чтобы зачать ребенка. Наконец у возлюбленных это получилось.
Лохан беременна и с нетерпением ждет появления своего первенца на свет. Актрисе уже 36 лет.
Знаменитость старается "не пускать никого" в свою личную жизнь, редко выходя со своим возлюбленным в свет, придерживаясь таким образом принципа "счастье любит тишину".
Опубликовано: Наталья Гончарова