Тодоренко призналась, что не может перестать есть по ночам

Ведущая и актриса Регина Тодоренко призналась, что не может избавиться от пагубной привычки есть по ночам.

В 2022 году Регина Торенко родила второго ребенка. Во время беременности знаменитость набрала лишний вес, но сейчас уже пришла в норму.

Единственное, что угрожает фигуре ведущей, так это одна вредная привычка "хозяйки".

Тодоренко призналась, что любит есть по ночам. Это происходит, когда она поздно возвращается домой со съемок и ее манит "свет холодильника".

Теперь артистка пытается справиться с проблемой под названием: "Как перестать есть по ночам?", что у нее пока плохо получается.