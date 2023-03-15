Тодоренко призналась, что не может перестать есть по ночам
Ведущая и актриса Регина Тодоренко призналась, что не может избавиться от пагубной привычки есть по ночам.
В 2022 году Регина Торенко родила второго ребенка. Во время беременности знаменитость набрала лишний вес, но сейчас уже пришла в норму.
Единственное, что угрожает фигуре ведущей, так это одна вредная привычка "хозяйки".
Тодоренко призналась, что любит есть по ночам. Это происходит, когда она поздно возвращается домой со съемок и ее манит "свет холодильника".
Теперь артистка пытается справиться с проблемой под названием: "Как перестать есть по ночам?", что у нее пока плохо получается.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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