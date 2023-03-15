Антонов умоляет не трогать артистов, покинувших РФ с началом СВО

Исполнитель Юрий Антонов умоляет журналистов и других жителей России перестать бесконечно говорить об известных личностях, которые не живут в РФ с начала спецоперации в Украине.

Певец Юрий Антонов умоляет прессу и простых россиян перестать обсуждать звезд, которые уехали из страны на фоне проведения спецоперации в Донбассе.

Артист заявил в интервью популярному изданию "МК", что такие артисты не должны быть главными героями ежедневных новостей.

Антонов призывает оставить его коллег в покое, не отрицая, что они были вправе выбирать свой путь.

По мнению музыканта, жителей РФ уже давно не интересует, как устроились за рубежом звезды, которые еще год назад "светили" в российском государстве.