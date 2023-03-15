Мадянов считает предателями своих коллег, покинувших Россию

Актер Роман Мадянов признался, что никогда не сможет понять тех, кто бросил в 2022 году свою родину. Такое поведение артист назвал предательством.

Актер Роман Мадянов, общаясь с корреспондентом "АиФ", высказался по поводу коллег, покинувших страну на фоне СВО.

Звезда экрана и сцены заявил, что никогда не сможет понять тех, кто повел себя так в сложное для родного государства время. По мнению Мадянова, предательство - это слово, которое характеризует подобное поведение таких известных личностей.

Актер считает, что его коллеги предали могилы своих предков, которые покоятся на российской земле. Отъезд их из страны знаменитость назвал плевком на могилы родных людей.

Артист не сомневается, что за рубежом "таких россиян" ничего хорошего не ждет, так как они разорвали связи со своей страной.