Колдун охарактеризовал внешность своего наставника Киркорова после пластики

2023-03-15 09:43

Белорусский исполнитель Дмитрий Колдун рассказал о том, что думает по поводу внешности Филиппа Киркорова, с которым его связывало долгое и плодотворное сотрудничество, после пластических операций.

Исполнитель Дмитрий Колдун, защищавший честь Беларуси на "Евровидении-2007", высказался о внешности своего наставника на международном конкурсе Филиппа Киркорова после последних пластических операций.

По мнению Колдуна, его старший коллега всегда выглядел эффектно.

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    Белорусский певец убежден, что Киркоров делает правильно, прибегая к услугам пластического хирурга, так как для него внешность - инструмент в работе, то, что повышает уверенность в себе.

    Дмитрий считает, что Филипп Бедросович давно не спрашивает совета окружающих о том, как ему будет лучше, а знает это сам. 