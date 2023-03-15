Колдун охарактеризовал внешность своего наставника Киркорова после пластики
2023-03-15 09:43
Белорусский исполнитель Дмитрий Колдун рассказал о том, что думает по поводу внешности Филиппа Киркорова, с которым его связывало долгое и плодотворное сотрудничество, после пластических операций.
Исполнитель Дмитрий Колдун, защищавший честь Беларуси на "Евровидении-2007", высказался о внешности своего наставника на международном конкурсе Филиппа Киркорова после последних пластических операций.
По мнению Колдуна, его старший коллега всегда выглядел эффектно.
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Белорусский певец убежден, что Киркоров делает правильно, прибегая к услугам пластического хирурга, так как для него внешность - инструмент в работе, то, что повышает уверенность в себе.
Дмитрий считает, что Филипп Бедросович давно не спрашивает совета окружающих о том, как ему будет лучше, а знает это сам.
Опубликовано: Наталья Гончарова