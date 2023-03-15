Колдун охарактеризовал внешность своего наставника Киркорова после пластики

Белорусский певец убежден, что Киркоров делает правильно, прибегая к услугам пластического хирурга, так как для него внешность - инструмент в работе, то, что повышает уверенность в себе.

Дмитрий считает, что Филипп Бедросович давно не спрашивает совета окружающих о том, как ему будет лучше, а знает это сам.