Секрет на Миллион с Кудрявцевой больше не будет выходить в эфир

Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" больше не будет радовать зрителей в эфире НТВ.

Шоу "Секрет на миллион" выходило в эфир на протяжении 7 лет.

Больше проект не появится на НТВ.

Последний выпуск передачи с Лерой Кудрявцевой россияне наблюдали 11 марта. Гостьей этого выпуска была известная поэтесса, автор текстов к многим композициям российских звезд Лариса Рубальская.

Шоу убрали из сетки вещания, зато на канале по субботам будет идти "Страна талантов", главой жюри в котором станет исполнительница народных песен Надежда Бабкина.