Секрет на Миллион с Кудрявцевой больше не будет выходить в эфир
Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" больше не будет радовать зрителей в эфире НТВ.
Шоу "Секрет на миллион" выходило в эфир на протяжении 7 лет.
Больше проект не появится на НТВ.
Последний выпуск передачи с Лерой Кудрявцевой россияне наблюдали 11 марта. Гостьей этого выпуска была известная поэтесса, автор текстов к многим композициям российских звезд Лариса Рубальская.
Шоу убрали из сетки вещания, зато на канале по субботам будет идти "Страна талантов", главой жюри в котором станет исполнительница народных песен Надежда Бабкина.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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