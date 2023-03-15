Ютубер Чарльстон Уайт не скрывает, что ненавидит азиатов, вызывая негативную реакцию со стороны противников расизма
Ютубер Чарльстон Уайт не скрывает, что ненавидит азиатов, вызывая негативную реакцию со стороны противников расизма
На известного Ютуб-блогера Чарльстона Уайта накинулись пользователи из-за того, что тот постоянно демонстрирует негатив в адрес представителей азиатских народов.
Особенно возмутилось азиатское сообщество после видео звезды интернета, где он угрожает азиатам и позволяет себе высказывания расистского характера в адрес этих людей.
Уайт позволяет себе унижать азиатских женщин, считая, что над ними всеми стоит надругаться темнокожим американцам.
В большей степени "гнев" блогера был направлен на китайцев. Также он оскорбил и китайского рэп-исполнителя Чайну Мака.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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