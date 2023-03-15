Ютубер Чарльстон Уайт не скрывает, что ненавидит азиатов, вызывая негативную реакцию со стороны противников расизма

На известного Ютуб-блогера Чарльстона Уайта накинулись пользователи из-за того, что тот постоянно демонстрирует негатив в адрес представителей азиатских народов.

Особенно возмутилось азиатское сообщество после видео звезды интернета, где он угрожает азиатам и позволяет себе высказывания расистского характера в адрес этих людей.

Уайт позволяет себе унижать азиатских женщин, считая, что над ними всеми стоит надругаться темнокожим американцам.

В большей степени "гнев" блогера был направлен на китайцев. Также он оскорбил и китайского рэп-исполнителя Чайну Мака.