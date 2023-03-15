Премьер-министр Латвии заявил, что вступление Украины в НАТО не рассматривается

Это мнение латвийский премьер Кришьянис Кариньш выразил в своем письме, опубликованном изданием Financial Times.

По словам премьер-министра Латвии, Североатлантический альянс не будет всерьез рассматривать присоединение Украины, пока эта страна является участником боевых действий. Но по их завершению, заявил Кариньш, Украина должна вступить в альянс со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности.

Латвийский премьер полагает, что Киев добьется успеха в своем противостоянии с Россией, и этому будет способствовать постоянная помощь со стороны Запада. Но пока продолжаются боевые действия, Украина не может являться членом Североатлантического альянса, поскольку это немедленно втянет НАТО в войну с Российской Федерацией - а это не в интересах военного блока.

По мнению чиновника, единственным вариантом для Украины гарантировать, что «Москву можно держать под контролем», является «полное вступление Украины в альянс НАТО вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности».

Данная информация не была прокомментирована ни представителями Североатлантического альянса, ни российской стороной, ни руководством Украины. Судя по всему, это обусловлено тем, что Кариньш, по большому счету, ничего нового не сказал: в Уставе НАТО написано, что вступить в состав блока не может страна, которая ведет активные боевые действия или имеет территориальные споры с соседями.