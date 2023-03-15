Дмитриенко назвал Киркорова мудрым мужиком
Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко признался, что прислушивается к своему старшему коллеге Филиппу Киркорову, когда тот рассказывает свои жизненные истории и как выпутывается из них.
Молодой певец Ваня Дмитриенко рассказал историю о том, как попросил у Филиппа Киркорова кулон из "Disneyland".
Оказалось, что украшение принадлежит дочери старшего коллеги. Кулон так приглянулся Дмитриенко, что он умолял Киркорова подарить ему такой.
Филипп Киркоров поручил "дело" дочери и та достала такой же для Ивана.
Дмитриенко отметил, что украшение стоило всего 12$, а Киркоров посмеялся, что коллега единственный за последние "надцать" лет, кто попросил у него подарок менее, чем за 1000 российских рублей.
Молодой исполнитель назвал Киркорова "мудрым мужиком", к которому он прислушивается.
Филипп Киркоров любит рассказывать о различных ситуациях в жизни, из которых выходит победителем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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