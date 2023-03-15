Дмитриенко назвал Киркорова мудрым мужиком

Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко признался, что прислушивается к своему старшему коллеге Филиппу Киркорову, когда тот рассказывает свои жизненные истории и как выпутывается из них.

Молодой певец Ваня Дмитриенко рассказал историю о том, как попросил у Филиппа Киркорова кулон из "Disneyland".

Оказалось, что украшение принадлежит дочери старшего коллеги. Кулон так приглянулся Дмитриенко, что он умолял Киркорова подарить ему такой.

Филипп Киркоров поручил "дело" дочери и та достала такой же для Ивана.

Дмитриенко отметил, что украшение стоило всего 12$, а Киркоров посмеялся, что коллега единственный за последние "надцать" лет, кто попросил у него подарок менее, чем за 1000 российских рублей.

Молодой исполнитель назвал Киркорова "мудрым мужиком", к которому он прислушивается.

Филипп Киркоров любит рассказывать о различных ситуациях в жизни, из которых выходит победителем.