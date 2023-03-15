Мартиросян рассказал, почему покинул проект Comedy Club

Ведущий и комик Гарик Мартиросян назвал причину своего ухода из юмористического шоу "Comedy Club".

Оказывается, работать Гарику Мартиросяну в проекте "Comedy Club" было очень непросто.

В интервью Ирине Шихман комик назвал причину своего ухода в 2017 году из юмористического шоу.

Мартиросян заявил, что его не устраивал рабочий график, когда в порядке вещей было засиживаться в студии до 3 часов ночи.

Каждую неделю должна быть готова передача продолжительностью в 1 час, а материала недостаточно: то кто-то на больничном, то кто-то отказывается выступать.

Проект "съедал" кучу нервов, чего не выдержал звезда экрана, решив покинуть программу.