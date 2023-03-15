Дочь Славы Александра Морозова, находясь на последних месяцах беременности, появилась на премьере фильма в коротком платье

2023-03-15 11:40

Старшая наследница известной исполнительницы Славы Александра Морозова, находясь на последних месяцах беременности, появилась на премьере комедии «Сергий против нечисти: Шабаш», поразив окружающих своим нарядом.

Александра Морозова, являющаяся старшей наследницей исполнительницы Славы, прибыла на премьерный показ мистической комедии "Сергий против нечисти: Шабаш".

Молодая женщина, находящаяся на последних месяцах беременности, вышла в люди без возлюбленного.

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    На Александре было нежно-розовое короткое платье и шубка в тон ему.

    Дочь Славы выглядела очень мило, что отметили ее подписчики.