Дочь Славы Александра Морозова, находясь на последних месяцах беременности, появилась на премьере фильма в коротком платье
2023-03-15 11:40
Старшая наследница известной исполнительницы Славы Александра Морозова, находясь на последних месяцах беременности, появилась на премьере комедии «Сергий против нечисти: Шабаш», поразив окружающих своим нарядом.
Александра Морозова, являющаяся старшей наследницей исполнительницы Славы, прибыла на премьерный показ мистической комедии "Сергий против нечисти: Шабаш".
Молодая женщина, находящаяся на последних месяцах беременности, вышла в люди без возлюбленного.
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На Александре было нежно-розовое короткое платье и шубка в тон ему.
Дочь Славы выглядела очень мило, что отметили ее подписчики.
Опубликовано: Наталья Гончарова