Луковый кризис в индийском штате Махараштра побудил фермеров устроить протест, требуя у властей повышения цен на лук

Луковый кризис в индийском штате Махараштра больно ударил по кошелькам местных фермеров, побудив тех выйти протестовать, требуя повысить цены на лук.

Фермеры индийского штата Махараштра (юг страны) в знак протеста совершили 200-километровый проход до Мумбая, требуя у властей повышения цен на лук.

Руководство пообещало оказать производителям лука финансовую помощь, но те остались непреклонны, требуя удовлетворить их призыв.

Наблюдается такая ситуация, что на гигантских фермах лук гниет, так как хозяева не видят смысла в продаже этого овоща.

Ведь нужны руки для того, чтобы собрать лук и вывезти его на продажу. Деньги, вырученные за реализацию овоща, даже близко не покроют расходы за наем рабочих.